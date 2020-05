LE CET D’ORAN LANCE UNE OPERATION : "Donne des bouteilles, je te donne un masque"

"Le troc" se passe au centre de tri de proximité de la ville nouvelle (M'dina J'dida), où les citoyens peuvent se présenter pour déverser leurs lots de bouteilles en plastique et récupérer leurs masques de protection, a-t-on précisé. L'établissement (EPIC) gestionnaire du CET Oran vise à travers cette opération d'encourager les citoyens à faire du tri sélectif à la source, et bénéficier d'un masque de protection réutilisable comme contre partie, a expliqué Dalila Chellal, directrice de l'EPIC. Pour lancer l'opération, l'EPIC a acquis pas moins de 25.000 masques, dont 6.000 offerts gracieusement par le fabriquant, a-t-elle précisé, ajoutant que le coût du reste des 19.000 masques sera financé par la vente du plastique des bouteilles collectées à l'issue de l'opération."On fait d'une pierre deux coups", s'exclame Mme Chellal, qui vise à travers cette campagne à apporter sa pierre à l'édifice dans la lutte contre le covid19, tout en encourageant les citoyens à faire du tri sélectif chez eux. Le plastique récupéré couvrira les dépenses de l'opération, et si les quantités sont importantes, il peut servir à fabriquer les visières de protection, qui seront distribués à titre gracieux aux établissements de santé, dans le cadre d'une campagne déjà lancée par l'EPIC, baptisée "5 bouteilles pour faire une visière". Quelque 300 visières, fabriquées à partir du plastique de récupération, ont été offertes récemment au CHU d'Oran, a-t-on rappelé. Dans leur simplicité, ces opérations comptent des objectifs ambitieux, le premier étant d'encrer la culture du tri à la source chez le citoyen. "L'équation cinq bouteilles font un masque", rend visible tout l'intérêt du tri et de la valorisation de déchets, a souligné Mme Chellal. Par ailleurs, ces opérations renferment également des objectifs économiques. "Le plastique trié en amont arrive propre, avec une prévalue économique", a-t-elle noté.