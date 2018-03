LE CERVEAU DU RESEAU ARRETE A MOSTAGANEM : Saisie de quatre quintaux de cannabis et un milliard de Cts

Celui qui se croyait insaisissable, a bien été arrêté par les éléments de la gendarmerie nationale, ce dimanche à Mostaganem, et incarcéré depuis à l‘établissement pénitentiaire de Sidi-Athmane (Mostaganem). Le suspect faisait l‘objet d’intenses recherches par les services de sécurité, après le démantèlement de son réseau ou du moins l‘identification de ses membres dont certains sont activement recherchés. Les faits de cette affaire remontent à plusieurs mois, où un jeune commerçant de Mostaganem, du nom de M. a été arrêté en sa possession de près de 300 g de kif traité. Lors de son interrogatoire, le mis en cause est passé aux aveux, en mettant les enquêteurs sur des pistes qui ont trouvé leur prolongement aux fins des deux frontières algériennes à Tébessa et Maghnia. Le puzzle commençait alors à se reconstituer progressivement, et l’enquête est remontée à ce fameux réseau spécialisé dans le trafic de drogue à l‘échelle nationale, ce qui a permis la saisie de 27 kg de cannabis, (Voir réflexion du 30.12.2010). Après l‘identification des membres du réseau et leur localisation, plusieurs opérations de perquisition ont été effectuées aux domiciles des suspects, dans plusieurs communes relevant de la wilaya d’Oran. C’est ainsi que l‘extension de l’enquête en dehors de la zone de compétence et ce, jusqu’à la wilaya d’Oran, a permis de découvrir 2,5 kg de cannabis au domicile de B.H, âgé de 26 ans, à El-Mohgoun, 22,5 kg de drogue au domicile de B.K, âgé de 30 ans, à Ain-El-Bya. Ces investigations ont permis par ailleurs l’arrestation de D.M, âgé de 31 ans et résidant à Arzew. A l’exception de quelques membres du réseau qui demeuraient en fuite, les limiers des services de sécurité ont axé leurs investigations sur l‘identification du chef du réseau qui était considéré comme la pièce maîtresse du puzzle. Les efforts consentis et les moyens mis en œuvre ont permis finalement de faire tomber cette tête tant recherchée. Arrêté, le mis en cause a tenté plusieurs diversions selon notre source, pour tromper la vigilance des gendarmes, mais ces derniers en professionnels avisés, l’ont sérieusement maîtrisé lorsqu’il recevait des soins à l’hôpital Che Guevara, avant d’être acheminé vers l‘établissement pénitentiaire de Sidi Athmane, où il a été incarcéré sur ordre du parquet. Pour rappel, quatre quintaux de cannabis et un milliard de centimes, ont été récupérés chez lui. D’autres investigations sont en cours, croit-on savoir de source sûre, pour mettre hors d’état de nuire la totalité des membres de ce réseau.