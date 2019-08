LE CENTRE-VILLE DE MOSTAGANEM DIFFICILE A MAITRISER : Discussion du plan de circulation du chef-lieu de wilaya

Une réunion pour discuter du plan d’organisation et de régulation de la circulation du chef-lieu de la wilaya de Mostaganem, a été organisée par le wali, Mohamed Abdenour Rebhi qui a regroupé les responsables des transports de la wilaya, du Bureau des études et des représentants de la société civile. En effet, Cette démarche est venue à point nommé pour fluidifier un temps soit peu la circulation par le fait d’un centre-ville exigu difficile à maitriser en matière de circulation. Du coup, cette réunion intervient au moment où la circulation au niveau de la ville est devenue infernale durant cette saison estivale sur les principaux axes routiers, la voie reliant Mosta Land au port, la cité des 600 logements au rond point menant vers les urgences médicales de Tigditt, sans pour autant cité le centre urbain, toutes les voies urbaines sont encombrantes et inconfortables par une affluence d’automobiles provoquant des bouchons qui dureront plus une demi d’attente. Les études engloberont tous les axes principaux et les points noirs les plus importants qui seront mis en avant lors de cette réunion et prendront en compte les extensions et l’agrandissement urbanistique ainsi que les nouveaux pôles urbains de la collectivité locale de Mostaganem. Notant qu’il est prévu que ce nouveau plan de circulation entrera en application pour la régulation et la normalisation de la circulation. Alors que cette opération durera 6 mois, dès l’achèvement des études et l’approbation du plan de circulation, indique-t-on.