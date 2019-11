LE CANDIDAT MIHOUBI A MOSTAGANEM : ‘’Les Algériens défendront leur pays’’

A Mostaganem où il est arrivé hier vers les coups de 14 heures, le candidat à la présidence Azzedine Mihoubi a atterri au niveau du bureau de son Parti, le RND où il a rencontré brièvement les cadres du parti avec qui il a échangé quelques propos. Aux alentours, près du « Carré », au centre-ville, il y avait foule mais aussi une présence sécuritaire remarquable qui a dû mettre les bouchées doubles pour permettre au candidat de se mouvoir et faire une petite rencontre, à pieds, avec les citoyens. Il a fait le tour et a pris langue avec les citoyens de tout bord qu’il a écoutés attentivement au milieu d’une foule excitée que les agents de sécurité maitrisent péniblement. Harcelé par la presse et complètement détendu et armé d’un sourire, il a fait une déclaration dans laquelle il a dit « J’ai tenu à rencontrer les citoyens de cette ville de la culture, des arts et de l’histoire, nous avons voulu cet évènement comme étant une rencontre de proximité avec les citoyens et je les ai écoutés. Ils m’ont parlé un peu de tout ; des problèmes personnels ou d’affaires générales. Certains avaient des doutes dans ce pays et c’est normal que chacun ait son avis à exprimer et nous avons écouté tout le monde, naturellement ». Le candidat Mihoubi a ajouté : « A partir de Mostaganem, je saisis cette occasion pour demander aux Algériens de continuer à sortir en masse dans des marches telles que celles d’aujourd’hui à Alger où les citoyens ont désapprouvé l’attitude et l’ingérence du parlement européen dans les affaires internes des Algériens». Il a indiqué que « les manifestants pacifiques qui sont sortis, ont signifié clairement leur attachement à la souveraineté nationale et à leur armée nationale populaire. Nous ne pouvons que valoriser cette noble position qui défend la stabilité de notre pays et que nous cautionnons sans réserve. J’espère que nos concitoyens vont consolider cette attitude de défense contre toute forme d’ingérence, visant l’atteinte à la stabilité du pays et à empêcher les élections présidentielles qui sont et demeurent, la seule solution raisonnable et honorable pour faire sortir notre pays de la crise qu’il traverse » a-t-il conclu.