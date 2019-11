LE BILAN MENSUEL DE LA POLICE A TISSEMSILT : Les infractions de la voie publique en baisse

Les services de sûreté de wilaya de Tissemsilt ont enregistré durant le mois d’octobre de l’année en cours (16) accidents de la circulation à l’intérieur du périmètre urbain ayant causé des blessures à (17) personnes dont (02) étaient des femmes et (15) de sexe masculin. Parmi les(17) personnes blessées, (10) étaient des piétons alors que les victimes étaient âgées pour la majorité de moins de 20 et 35 ans. Les causes de ces accidents indiquent les mêmes services sont relatives à l'élément humain qui est la principale cause avec (10) cas pour les chauffeurs et les autres cas pour les piétons en plus d'autres causes liées principalement à l’état des véhicules et les imperfections des routes. Afin de réduire le plus que possible les accidents de la circulation, des équipes de sécurité sont constamment mobilisées et travaillent sur l'application rigoureuse de la loi. En matière des contraventions de la PUP à travers le territoire de la wilaya, les responsables de la Sûreté de wilaya ont affirmé que les services ont engagé durant ce mois d’octobre, différentes actions pour plus de contrôle et d’intervention et endiguer l’enfreinte aux lois qui régissent le secteur de l’urbanisme et la santé publique, ce qui a permis de donner des résultats positifs. Ils affirment que les services de police ont traité durant ce mois d’octobre (18) affaires de contravention dont(03) pour non respect au code de la santé et de l’hygiène publique, (15) contraventions pour absence de permis de construction et deux contraventions pour vente de viande sans respect des modalités d’abattage, de transport et de commercialisation . Enfin, les mêmes services ont enregistré que ce bilan fait ressortir une relative baisse pour les délits et contraventions par apport au mois passé.