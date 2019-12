LE BILAN MENSUEL DE LA POLICE A TISSEMSILT : Des infractions et des contraventions de la PUP en baisse

Les services de sûreté de wilaya de Tissemsilt ont enregistré une baisse relative durant le mois de novembre de l’année en cours, en matière des contraventions de la PUP, à travers le territoire de la wilaya et que ces services ont engagé différentes actions pour plus de contrôle et interventions et endiguer l’enfreinte aux lois qui régissent le secteur de l’urbanisme et la santé publique. Ce qui a permis de donner des résultats positifs. Notons que les services de la police ont traité durant ce mois de novembre (13) affaires de contravention dont(07) pour non respect au code de la santé et de l’hygiène publique, (02) contraventions pour absence de moyens de transport et de pour commercialisation sous froid et deux contraventions pour vente de viandes sans respect des modalités d’abattage, de transport et enfin deux autres affaires pour obstruction des passages et de la voie publique. Enfin, les mêmes services ont enregistré que ce bilan fait ressortir une relative baisse pour ces délits et contraventions par apport au mois passé.