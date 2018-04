LE BILAN DE ROUGEOLE S’ALOURDIT : 6.483 cas enregistrés dans 29 wilayas

Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a fait état d'un total de 6.483 cas de rougeole recensés dans 29 wilayas du pays, alors que le nombre de décès s'élève à 9 cas. Le même bilan, fourni par directeur général de la Prévention et de la promotion de la santé au ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Djamel Fourar, précise que les neuf décès ont été enregistrés à El-Oued (5 cas), Ouargla (2 cas) et Biskra (2 cas).Le même responsable a assuré que la tendance est à la baisse, avec une baisse moyenne de -20 cas par jour à El-Oued et -15 à -20 cas/jour à Ouargla. S'agissant du nombre de vaccinations, M. Fourar a indiqué qu'il s'élève à 548.000 dans 9 wilayas.