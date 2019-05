LE BASSIN LAITIER DE BORDJIA PASSE AU STADE EXPLOITATION : Réception de plus de 400 vaches laitières

Le wali de Mostaganem , M. Rebehi Mohamed Abdenour a effectué hier, mardi 28 Mai 2019 une visite d’inspection et de travail au parc industriel d’El Bordjia pour s’enquérir de l’état d’avancement de la réalisation du projet du bassin laitier tant attendu depuis 2016. Ce dernier semble prendre vie pas à pas par la réalisation de plusieurs exploitations laitières. Au cours de sa visite, le chef de l’exécutif s’est rendu à 3 exploitations en phase production de différentes tailles. La première a reçu sa cinquantaine de vaches en première phase, puis 150 autres et compte aujourd’hui 416 vaches. Il est à noter que le bassin laitier et un méga projet avec une assiette de 1881 hectares avec un nombre de 287 dossiers déposés dont le nombre de projets déjà retenus en phase de réalisation et d’exploitation s’élève à 37 unités agricoles ,ce dit projet a pour objectif d’acquérir un cheptel bovin de 4000 vaches pour une production annuelle de 20 millions de litres/an avec la création qui avoisine les 1000 emplois permanents. La finalité de cet objectif est de diminuer la facture d’importation en poudre de lait qui est de 1,5 milliard de dollars. Notons également à ce sujet que ‘’ Mosta Boustane’’ qui est déjà opérationnelle, a déjà reçu un nombre important de vaches pour atteindre d’ici peu les 416 vaches laitières et avec la mise à bas des génisses importées, le chiffre va doubler pour atteindre les 800 entre vaches, génisses et veaux. Ce qui est important pour cette unité agricole, qui vient de se lancer dans la production de lait, est la qualité’ des installations entre hangars, nurseries, et équipements et machine pour extraction du lait. Une nouveauté a attiré l’attention de la délégation présente sur les lieux, c’est la culture hors sol, plus connue sous le nom de culture hydroponique pour la production de l’orge fourragère vert permettant d'obtenir 7 kg d'alimentation animale à partir d'un (1) kg d'orge cultivé dans un délai ne dépassant pas les 7 jours, Cette technologie peut même produire sur 50 m2 l'équivalent de ce qui est cultivé sur 40 hectares avec la méthode conventionnelle cela va contribuer au développement de la filière lait en Algérie car pour les vaches laitières, l’orge fourragère demeure un aliment essentiel pour la qualité et la productivité du lait. Rappelons que l’exploitation agricole dispose d’une branche arboricole dont les agrumes, fruits (pèche plate), grenadiers et oliviers, et une autre partie pour la production de plants (pépinière) avec une production pouvant atteindre les 700.000 plants/an. En dernier, le wali a mis l’accent dans son allocution sur toute l’aide qu’a fourni l’Etat aux investisseurs du domaine laitier et a rappelé que la wilaya procèdera à la récupération de 630 hectares concernant 22 investisseurs qui n’on jamais mis en réalisation leurs projets, et que tout investisseur qui ne met pas en application son projet se verra retirer la concession qui lui a été attribuée ,la terre sera à celui qui la travaille !