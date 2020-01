LARDJEM ( TISSEMSILT) : L’enfant disparu retrouvé mort dans une cave d’immeuble

Donné disparu durant toute l’après-midi du mercredi, le petit Siraj Logab âgé de sept ans ne rejoindra plus jamais ses amis avec lesquels il jouait à cache-cache, le destin en a ainsi voulu qu’il ne sera retrouvé que décédé. En effet, l’équipe de plongeurs relevant de la protection civile de Tissemsilt est parvenue à une heure tardive de la soirée du Mercredi à repêcher le corps sans vie de l’enfant Siraj âgé de sept ans du fond d’une cave inondée du bloc où il habitait sis 246 logements Enahdha communément appelé El Karia dans la ville de Lardjem. Selon des sources d’information sécuritaires, la victime jouait avec ses amis enfants à un jeu de cache- cache et a disparu subitement sans laisser de traces. En effet, une vaste opération de recherches a été lancée par les citoyens et les services concernés. Le père ayant alerté sur la cave inondée par les eaux usées et autres détritus et dépourvue d’une porte de sécurité, les équipes de recherches ont découvert le corps de l’enfant au fond de la cave citée d’une profondeur de 03 mètres, abandonné depuis longtemps à son sort. La dépouille mortelle a été transférée vers la polyclinique de la ville. Une enquête a été également lancée en vue de déterminer les causes de ce tragique accident dans la cave d’un immeuble. A.Ould El Hadri