LARDJEM (TISSEMSILT) : Découverte macabre d’un enfant dans une retenue d’eau

La daïra de Lardjem au nord de Tissemsilt vient d’enregistrer le premier cas de noyade cet été et plus précisément dans la région de Ouled El Hadj. En effet, selon une source de la direction de la protection civile, la découverte macabre du corps flottant sur l’eau a été signalée par les proches du petit enfant âgé de huit ans. Le drame s’est produit avant-hier dans une mare d’eau de 2 mètres de profondeur environ, désignée pour l’irrigation des arbres fruitiers. C’est le père qui avait alerté les services de la gendarmerie. Informés, ces services en compagnie de ceux de la protection civile de Lardjem se sont déplacés sur les lieux pour repêcher et transférer le cadavre à la polyclinique de la même ville pour les formalités de l’enquête. La même source confirme que le défunt s’est malheureusement noyé, les gendarmes ont vite ouvert une enquête.