LANCEMENT DU PROJET D'EXPLOITATION DU PHOSPHATE : Ouyahia aujourd’hui à Tebessa

Le Premier ministre Ahmed Ouyahia, se déplacera aujourd’hui à la wilaya de Tebessa pour présider la cérémonie de signature d'un accord de partenariat entre les groupes algériens Sonatrach et Asmidal-Manal, et les groupes chinois dirigés par la Société Citic, pour le lancement du projet intégré pour l'exploitation de phosphate, indiquent dimanche les services du Premier ministre, dans un communiqué. "M. Ahmed Ouyahia, Premier ministre, se déplacera, ce lundi 26 novembre 2018, dans la wilaya de Tebessa où il présidera la cérémonie de signature d'un accord de partenariat portant sur le lancement d'un projet intégré pour l'exploitation de phosphate entre les groupes algériens Sonatrach et Asmidal-Manal et les groupes chinois dirigés par la Société Citic", précise la même source."Lors de ce déplacement, le Premier ministre sera accompagné des ministres de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, M. Noureddine Bedoui, de l'Energie Mustapha Guitouni et de l'Industrie et des Mines Youcef Yousfi", ajoute le communiqué.