LANCEMENT DE LA STRATEGIE NATIONALE : 3 millions d'Algériens alphabétisés

Plus de trois millions d’Algériens ont été affranchis de l'illettrisme depuis le lancement de la stratégie nationale de lutte contre l’analphabétisme, a affirmé à Tindouf Le Directeur de l’Office national d’Alphabétisation et d’Enseignement pour adultes (ONAEA). Intervenant lors de la cérémonie de célébration de la Journée mondiale d’alphabétisation,(8 septembre), dont les festivités officielles ont été abritées cette année par la wilaya de Tindouf sous le thème «Alphabétisation et développement des compétences», Kamel Kherbouche a indiqué que «la stratégie nationale de lutte contre l’analphabétisme a donné lieu au recul du taux d’illettrisme de plus de 22% à 09,44% à échelle nationale, selon les dernières données de l’ONAEA établies au mois de juillet dernier». Cette stratégie a permis, a-t-il dit, «l’inscription et la réinscription, l’année dernièrement seulement, de 422.289 apprenants, des deux sexes, au niveau national et de plus de quatre (4) millions de personnes depuis la mise en œuvre de cette stratégie nationale», a-t-il relevé.