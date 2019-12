LAGHOUAT : Un réseau de trafiquants de véhicules démantelé

Un réseau de trafiquants de faux dossiers de base de véhicules composé de quatre (4) individus a été démantelé par la police judiciaire (PJ) de Laghouat, a-t-on appris dimanche auprès de la cellule de communication et de relations publiques de la sûreté de wilaya. Des dossiers de base de véhicules falsifiés ont été découverts en possession de ces personnes arrêtées (31 et 52 ans), qui sont des fonctionnaires au niveau des services administratifs chargés du mouvement des véhicules dans la commune de Laghouat, a précisé le chef de la cellule, commissaire de police Mohamed kioua. Les mis en causes seront présentés par devant le procureur de la République auprès du tribunal de Laghouat pour, "reproduction de documents officiels", "falsification et usage de faux sur des documents administratifs", "abus de fonction et pouvoir", selon la même source.