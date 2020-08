LAGHOUAT : Trois personnes meurent asphyxiées au monoxyde de carbone

Trois personnes d’une même famille sont décédées mardi soir à Laghouat suite à une asphyxie au monoxyde de carbone dégagé par un chauffe-eau, a-t-on appris mercredi des services de la Protection civile. Les victimes sont une femme de 41 ans et deux enfants (12 et 14 ans) résidant à la cité des 252 logements, a indiqué le chargé de communication à la direction de la Protection civile de Laghouat, Walid Nekmouche. Alertés par des membres de la famille des victimes, les éléments de la Protection civile se sont aussitôt rendus sur les lieux, accompagnés d’éléments de la Sureté nationale et du médecin légiste, a précisé la source ajoutant que les corps des victimes ont été déposés à la morgue de l’Etablissement public hospitalier ‘’H’mida Benadjila’’ à Laghouat.