LAGHOUAT : Saisie de produits de consommation périmés à Aflou

Un camion chargé de produits de consommation périmés et sans factures, d’une valeur de plus de 700.000 DA, a été saisi par les brigades mixtes de lutte contre la fraude (Commerce-sureté nationale) à Aflou (Laghouat), a indiqué dimanche la sureté de daïra d’Aflou. Agissant sur informations, la brigade mixte, constituée des représentants de l’inspection de wilaya du Commerce et de la brigade mobile de police judiciaire (BMPJ) de la sureté de daira, a intercepté le camion à l’entrée Nord d’Aflou (RN-23), avec à son bord des produits de consommation périmés et sans factures, d’une valeur de plus de 700.000 DA, a précisé le chef de la BMPJ, Sid-Ahmed Semmar. Le camion a été saisi et l’individu (32 ans) impliqué dans cette affaire devra, une fois le dossier pénal finalisé, présenté devant le Procureur de la République du tribunal d’Aflou pour exposition à la vente de produits périmés, fraude par changement de date de péremption de produits destinés à la consommation et défaut de facturation, a conclu la source.