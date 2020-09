LAGHOUAT : Saisie de près de 60 000 euros en faux billets

Les services de la brigade économique et financière de la sûreté de wilaya de Laghouat ont mis la main sur une somme de 59.930 euros en faux billets de diverses coupures, en sus de coupures de papiers prêtes à la falsification de billets de banque de 2.000 DA, a indiqué, jeudi de la Cellule de communication et des relations générales de ce corps sécuritaire. L’opération a donné lieu à l’arrestation de trois (3) individus (34, 50 et 55 ans) qui seront présentés devant le tribunal de Laghouat pour falsification de billets de banque à valeur règlementaire à l’intérieur et à l’extérieur du pays et détention de produits et matériels destinés à la falsification de monnaie, a indiqué la même source.