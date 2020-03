LAGHOUAT : Report des examens de rattrapage universitaires

Les examens de rattrapage du premier semestre à l’Université Amar Thelidji de Laghouat sont reportés à une date ultérieure à titre préventif contre le coronavirus (Covid-19), a annoncé lundi le recteur. Les stages professionnels des étudiants en fin d’études, initialement prévus durant les vacances de printemps, sont également reportés sine-die, a aussi fait savoir le Pr.Djamel Benbartal, ajoutant que le rectorat étudie la possibilité de les annuler carrément et de rechercher d’autres solutions de comptabilisation de leur notation sans préjudice pour l’étudiant, et ce afin d’éviter tout regroupement pouvant porter un risque. Le Centre universitaire d’Aflou a décidé, lui aussi, d’un report des examens de rattrapage au-delà du 5 avril prochain, à titre préventif contre tout risque de propagation du coronavirus, selon les services de cet établissement universitaire. Dans le sillage des décisions adoptées par ces deux structures universitaires, la direction des œuvres universitaires a annoncé la fermeture des résidences universitaires de Laghouat et Aflou à compter de l’après-midi du lundi, et de ne maintenir qu’un pavillon pour les étudiants étrangers avec sensibilisation de ces derniers à éviter les regroupements et les sorties qu’en cas de nécessité absolue, a indiqué le chef de département contrôle, Benaouda Ben Bahaz.