LAGHOUAT : Réception de 20 nouvelles structures pédagogiques

Vingt (20) nouvelles structures pédagogiques seront réceptionnées dans la wilaya de Laghouat en prévision de la rentrée scolaire 2020/2021, a indiqué, lundi, la direction locale de l’Education. Appelées à améliorer les conditions de scolarisation dans la wilaya, ces nouvelles structures, relevant des trois paliers de l’enseignement général, concernent trois lycées dans les communes d’Aflou, Hadj-Mechri et Hassi-Delaâ, cinq établissements du moyen dans la localité de Djedar (commune de Oued-Morra) et les communes de Ksar El-Hirane, Aflou (1 chacune) et Laghouat (2), a-t-on précisé. Le primaire s’est taillé la part du lion avec 12 groupements scolaires en cours de finalisation, dans les communes de Laghouat (3), Aflou (2), Tadjemout, Ain-Madhi, Gueltat Sidi-Saâd, Hassi-R’mel, El-Kheneg, Ksar El-Hirane et Bellil (1 chacune), a ajouté la source. Le secteur de l’Education accueillera cette année dans la wilaya de Laghouat près de 130.000 élèves, dont plus de 63.000 dans le primaire, près de 40.000 dans le moyen et de 21.000 dans le secondaire, répartis sur 245 écoles primaires, 92 collèges et 45 lycées, à travers les 24 communes de la wilaya. Ils sont encadrés par près de 6.700 enseignants, tous paliers et grades confondus, selon les mêmes services de la direction de l’éducation.