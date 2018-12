LAGHOUAT : Quatre cas de rougeole confirmés

Selon des sources médiatiques, quatre cas de rougeole ont été confirmés, et deux autres cas n’ont pas été encore confirmés dans la commune Ain Sidi Ali au nord de la wilaya de Laghouat, ajoutant qu’une compagne de vaccinations a été lancée par les autorités sanitaires de la commune de Gueltat Sidi Saad, au profit des villageois afin de contrecarrer la contagion, chiffrant que plus de 20 familles ont été vaccinées. La compagne lancée par les autorités sanitaire continue sa première phase dans le but de vacciner plus de 200 personnes, mentionne ledit communiqué.