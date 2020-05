LAGHOUAT : Mise en place d’une commission de la Fatwa par téléphone et via réseaux sociaux

Une commission religieuse chargée de la Fatwa (avis religieux) et de la vulgarisation religieuse a été mise en place par la direction des Affaires religieuses et des Wakfs de la wilaya de Laghouat, a-t-on appris des responsables locaux du secteur. La commission, chargée de prononcer des Fatwa et de répondre par voie téléphonique et via Facebook, aux questions des citoyens liés aux questions religieuses, intervient en réponse aux préoccupations des citoyens, suite à la fermeture des mosquées dans le cadre de la prévention de la propagation du nouveau coronavirus, a expliqué le directeur des Affaires religieuses, Abdelkader Bakhou. Composée d'une pléiade d'Imams de différentes spécialités religieuses, cette commission s'emploiera, durant cette conjoncture, à apporter des réponses aux interrogations des fidèles via les lignes téléphoniques ouvertes par la direction du secteur et sa page Facebook, a-t-il précisé. Selon l'Imam Abdelhamid Bensaâda, la commission reçoit des communications quotidiennes des citoyens pour s'informer à distance sur diverses questions religieuses, en raison du confinement. Abdelkader Begracha, imam également, a fait état d'une multiplication des interrogations d'ordre religieux des fidèles durant le mois sacré du Ramadhan.