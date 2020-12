LAGHOUAT : Installation du nouveauP/APC d’Aflou

Le nouveau président de l’Assemblée populaire communale d’Aflou (110 km Nord de Laghouat), Noui Benyoucef, a été installé dans es nouvelles fonctions par les autorités de la wilaya de Laghouat. Le nouveau P/APC a été élu en remportant 24 voix des 33 voix des membres composant l’APC d’Aflou, plus grande concentration d’habitants dans la wilaya après Laghouat. Le nouveau P/APC d’Aflou a indiqué à l’APS qu’il ne ménagera aucun effort pour unir les membres de l’Assemblée et de mettre de coté les différends l’ayant secoué durant une longue période, avant d’ajouter qu’il œuvrera avec le concours des autres élus à améliorer le service public et que les portes de la commune seront ouvertes aux suggestions allant dans ce sens. M. Noui Benyoucef est le 3ème P-APC d’Aflou durant un seul mandat, après la destitution de Boudour Safi, pour poursuites judiciaires, et la démission, le 25 novembre 2020, de son remplaçant Miloud Selmane, pour des raisons personnelles.