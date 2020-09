LAGHOUAT : Installation de 6 nouveaux chefs de daïra dans leurs fonctions

Les six nouveaux chefs de daïras nommés dans la wilaya de Laghouat, en vertu du mouvement opéré par le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, dans ce corps de l’administration, ont été installés officiellement dimanche dans leurs fonctions. Présidée par le wali de Laghouat, Abdelkader Bradaï, en présence des autorités civiles et militaires locales, la cérémonie à donné lieu à l’installation des chefs de daïras d’El-Ghicha, Brida, Ain-Madhi, Gueltat Sidi-Sâad, Aflou et Laghouat, respectivement Nabila Benabdelkrim, Faïza Mahyaoui, Bouziani Youbi, Mokhtar Tahir, Tayeb Benahmed et Rachid Cherid. Intervenant à l’occasion, le wali de Laghouat a rappelé les missions des responsables concernés, entre autres, être un "véritable" appui aussi bien au citoyen qu’à l’élu, en donnant de leur mieux dans le domaine du développement local, en accordant toute l’importance voulue aux zones d’ombre. M.Bradai a exhorté, en outre, les nouveaux responsables à s’enquérir sur le terrain des différentes attentes du citoyen, en veillant à jeter des passerelles de dialogue avec les différents acteurs sociaux et représentants de la société civile, pour concrétiser la démocratie participative à laquelle tous aspirent.