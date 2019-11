LAGHOUAT : Attribution de plus de 3.160 unités d’habitat à leurs bénéficiaires

Des clefs et décisions d’attribution de 3.167 logements et lots de terrain à bâtir ont été remises jeudi à leurs bénéficiaires dans la wilaya de Laghouat dans le cadre de la célébration du 65ème anniversaire du déclenchement de la révolution du 1er Novembre 1954. Ont ainsi été attribués 130 logements de type public locatif (LPL) dans les communes d’El-Houita, Tadjerouna et Oued-M’zi, selon les services de la wilaya. L’occasion a également été mise à profit pour remettre 2.000 décisions d’attribution de lots de terrain à bâtir à leurs bénéficiaires dans la commune du chef lieu de wilaya, dont les travaux des voies et réseaux divers (VRD) seront lancés incessamment dans ces lotissements. L'opération a porté aussi sur la remise de 1.037 décisions d’aides à l’habitat rural, d’un montant d’un (1) million de DA chacune, aux bénéficiaires dans les communes de Gueltat-Sidi Sâad, El-Ghicha et Ain Madhi. Le programme commémoratif du 65ème anniversaire de la Révolution du 1er Novembre 1954 prévoit, par ailleurs, l’inauguration de structures et installations éducatives et sportives à travers la wilaya, l’organisation de cérémonies en l’honneur de Moudjahidine et de lauréats de tournois sportifs et concours mis sur pied à cette occasion.