LAGHOUAT : 03 morts et 06 blessés dans un accident à Aflou

Trois (3) personnes sont décédées et six (6) autres ont été blessées suite à un accident de la circulation survenu dans la nuit de dimanche à lundi sur la route nationale (RN-47) dans la daïra d’Aflou, wilaya de Laghouat, ont indiqué les services de la protection civile (PC). Le drame s’est produit au niveau du lieu dit "Hassi Maârouf" dans le territoire de la commune de Sebgag, relevant de la daïra d’Aflou, suite à une collision frontale entre deux véhicules touristiques causant la mort de trois personnes et six autres ont été blessées, selon la même source. Les corps des victimes de cet accident ont été évacués par les équipes de la protection civile vers la morgue de l’établissement public hospitalier (EPH) Abdelkader Bejara d’Aflou, où ont également admis les blessés, a-t-on précisé. Une enquête a été ouverte par les services de la gendarmerie nationale pour déterminer les circonstances exactes de cet accident.