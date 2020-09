LABOURS-SEMAILLES 2020-2021 A SIDI BEL ABBES : 178 000 hectares de terre à emblaver

Après l'installation, ces derniers jours de septembre , d'une commission mixte de coordination de suivi et de supervision de la campagne labours-semailles 2020-2021 , présidée par la directrice des services agricoles de Sidi Bel Abbès, il aurait été question du lancement de cette campagne dans les meilleures conditions et les délais impartis. Tous les moyens d'encadrement humains et matériels sont mobilisés avant le coup d'envoi prévu pour les tous prochains jours, selon une source autorisée. 178000 hectares de terre sont déjà prêts à l'emblavure. Ils sont répartis comme suit: orge 90000 ha, blé dur 55000 ha, blé tendre 26000 ha et avoine 7000. Concernant les semences, ajoute notre source, 28466 quintaux ont d'ores et déjà été analysés et agréés par le centre d'analyse et de validité. Les dispositions organisationnelles, techniques et financières ont également été prises afin d'assurer une mobilisation optimale de l'ensemble des intervenants, sur le terrain, dont les guichets uniques BADR-CCLS-CRMA en opérationnalisation pour accompagner les agriculteurs et leur permettre d'effectuer leurs commandes en intrants agricoles, notamment les semences et autres engrais, rapporte la même source. L'octroi du crédit RFIG est destiné aux agriculteurs ayant déposé les dossiers demandés. 121 dossiers ont déjà été approuvés par les services concernés. Des responsables et autres travailleurs agricoles feraient malheureusement état d'une insuffisance considérable en matière d'orge. Les céréaliculteurs, inquiets de la faible pluviométrie de l'année dernière, devraient attendre encore que la pluie fasse sa réapparition pour leur donner une lueur d'espoir et entamer cette campagne en temps propice.