LAAGAB AFFIRME : La première mouture de la Constitution fin prête

La première mouture de la Constitution sera fin prête aujourd’hui, jeudi, au plus tard, dimanche, a annoncé mercredi à Alger, Mohamed Laagab, chargé de mission à la présidence de la République. Le Comité d'experts chargé de formuler des propositions sur la révision de la Constitution, présidé par Ahmed Laraba, a finalisé la première mouture de la Constitution qu'il "remettra demain jeudi ou, au plus tard dimanche prochain au président de la République, Abdelmadjid Tebboubn"', a précisé M. Laagab qui intervenait lors d'un forum sur la révision constitutionnelle, initié par l'Organisation nationale des journalistes sportifs (ONJSA). La première mouture de la Loi fondamentale sera imprimée la semaine prochaine pour être distribuée aux différents acteurs politiques, de la société civile et du tissu associatif pour débat et enrichissement. M. Laagab avait déjà indiqué que le Comité d'experts achèvera sa mission vers la mi-mars et présentera une première mouture de la Constitution qui sera soumise à débat et enrichissement, conformément à l’agenda arrêté par le président Tebboune. Il avait annoncé aussi que tous les partis politiques agréés recevront une copie de la mouture de la Constitution, ainsi que toutes les associations de la société civile sans exclusion, les syndicats, les personnalités politiques et nationales et les enseignants universitaires et ce, de manière à assurer un large et riche débat pour aboutir à une Constitution consensuelle qui consolidera les libertés, la justice sociale, préservera l’unité nationale et limitera les attributions du Président.