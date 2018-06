LA WILAYA A BENEFICIE D’UN QUOTA DE 2000 LOGEMENTS : Nouveau programme LPA à Oran

Dans le cadre du nouveau programme LPA 2018, la wilaya d'Oran a bénéficié d'un quota de 2.000 logements LPA, répartis à travers les 09 daïras, malheureusement à Oran, cette formule connaît un grand engouement de la part des citoyens désirant acquérir un logement, et l'on nous indique que plus de 33.000 demandes ont été envoyées par voie postale, entre le 8 avril et le 7 mai dernier.et que l'ensemble des dossiers ont été transférés aux 26 communes de la wilaya d'Oran. La daïra d'Oran a bénéficié d'un quota de 480 logements LPA sur les 14.000 demandes envoyées par voie postale, ont été reçues par les services de la commune. Des commissions ont été mises en place pour étudier ces dossiers au cas par cas. Les dossiers seront aussi numérisés, selon un nouveau logiciel mis en place par la Caisse nationale du Logement CNL. Des enquêtes seront lancées pour contrôler l'éligibilité des demandeurs. Rappelons que des assiettes foncières, relevant des domaines ont été retenues dernièrement, pour accueillir ce programme du fait que les 2.000 LPA sont réparties, à travers les communes comme suit : 320 unités pour la commune d'El Kerma, 200 pour Oued Tlélat, 200 pour Misserghine, 150 pour Arzew, 150 pour Boutlélis, 150 pour Gdyel , 100 pour Ain El Bia , 50 pour Ain Turck, 30 pour Bousfer, 70 pour Bethioua , 100 pour Hassi Bounif et le reste pour la commune d'Oran. Par ailleurs, l'on nous informe des nouvelles mesures annoncé par le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar qui permettront aux promoteurs immobiliers de réaliser un profit matériel à même de leur permettre de surmonter les difficultés financières qui entravent, l'achèvement des projets. Ces mesures, qu'inclura le décret exécutif relatif, à la formule LPA, ouvriront la voie à de nouvelles activités et permettront d'alléger le budget de l'Etat. Une sélection rigoureuse des promoteurs immobiliers sera observée, notamment quant à leurs moyens financiers et leur capacité à réaliser les projets. Il est aussi à préciser que le prix du LPA est composé du prix de la construction, et de celui du foncier. Le coût du foncier est donné par les Domaines, la cession de ces terrains bénéficie des abattements suivant : 95% dans les wilayas des Hauts-Plateaux et du Sud, 90% dans les autres wilayas hors (Alger, Oran, Annaba et Constantine), 80% dans les wilayas d'Alger, Oran et Constantine. Le bénéficiaire de ce type de logement, a le droit à l'aide de la CNL sous forme d'aide frontale qui varie entre 400.000 DA et 700.000 DA, selon le revenu du ménage.