LA THESE CONTESTEE DU PR MONTAGNIER : Le coronavirus, fabriqué à partir du virus du sida ?

Le professeur Luc Montagnier, prix Nobel 2008 pour sa participation à la découverte du virus du sida, voit dans le SARS-CoV-2 une manipulation génétique, explique-t-il le 17 avril, sur CNews. D'après le Luc Montagnier, le virus SARS-CoV-2 est issu d’une tentative de fabrication d'un vaccin contre le virus du sida. Une théorie avancée par le professeur français Luc Montagnier, découvreur du virus du sida, selon laquelle le nouveau coronavirus serait issu d'un accident de laboratoire, a été vivement contestée vendredi par la communauté scientifique. D'après le prix Nobel de Médecine, le virus SARS-CoV-2 est issu d'un tentative de fabrication d'un vaccin contre le virus du sida. En atteste, selon lui, la présence d'éléments du VIH dans le génome du nouveau virus, et même d'éléments du "germe de la malaria", argumente-t-il dans un entretien . D'après le Pr Montagnier, qui s'est également exprimé sur la chaîne CNews, ces caractéristiques du nouveau coronavirus ne peuvent être survenues de façon naturelle. L'accident serait intervenu dans le laboratoire de haute sécurité de la ville de Wuhan, ajoute-t-il. Il propose même de débarrasser le virus de ces éléments étrangers "avec des ondes". "Cela n'a pas de sens. Ce sont de tout petits éléments que l'on retrouve dans d'autres virus de la même famille, d'autres coronavirus dans la nature", explique à l'AFP le virologue Etienne Simon-Lorière de l'Institut Pasteur à Paris. "Ce sont des morceaux du génome qui ressemblent en fait à plein de séquences dans le matériel génétique de bactéries, de virus et de plantes", lance-t-il. Les modifications du virus qui chercherait à se débarrasser des éléments étrangers (morceaux génétiques de VIH...) et qui seraient observées à Seattle aux Etats-Unis, selon le Nobel sont fausses, ajoute M. Simon-Lorière qui s'abstient de tout commentaire sur les "ondes" du Pr Montagnier. La théorie selon laquelle ce virus est issu de manipulations génétiques circule depuis longtemps et a été déjà démentie d'après les analyses du génome du virus communiqué par les Chinois, d'autant que les chercheurs dans le monde entier ont pu depuis isoler et analyser eux-même ce virus à partir de prélèvements provenant de patients sur leur propre territoire.