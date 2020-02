LA SURETE DE WILAYA DEVOILE LES DOSSIERS DE CORRUPTION : 244 affaires de crimes économiques à Oran

Le contrôleur de police Chakour Mohamed, a fait état de 244 affaires de crimes économiques, dont 5 sont qualifiées de "dangereuses" et touchant à l'économie nationale, notamment des affaires de transfert illicite de fonds en devises à l'étranger par le biais d'opérations d'importation fictives. Parmi ces affaires, il y a celle concernant le détournement de "plus 300 millions de dinars par usurpation de fonction, le faux et usage de faux et l'abus de pouvoir, qui s'est soldé par l'arrestation de trois (3) individus", a indiqué le contrôleur de police Chakour Mohamed, précisant que la deuxième affaire consiste au démantèlement d'une organisation criminelle transfrontalière, dont les membres sont impliqués dans l'infraction à la législation des changes, à travers le mouvement des fonds de et vers l'étranger, et l'évasion fiscale. Dans le cadre de cette affaire, les enquêteurs ont constaté des opérations de transfert de près de 7 millions de dollars et plus de 750.000 euros, en plus de la saisie de 33 kg d'or, six biens immobiliers et deux véhicules, entre autres. Il a été également traité une autre affaire de dilapidation de 400 millions de dinars, à travers l'octroi et l'acceptation de privilèges non justifiés, l'infraction à la réglementation des marchés publics, l'abus de pouvoir et le blanchiment d'argent, ainsi que l'enrichissement non justifié, où 14 individus sont impliqués, a relevé le chef de sûreté de wilaya d'Oran, ajoutant que dans cette affaire, une somme de 200 millions DA et huit véhicules ont été récupérés par les enquêteurs. Une affaire d'abus de fonction pour bénéficier de privilèges, blanchiment d'argent et surfacturation, a été exposée et concerne la dilapidation dune somme de 630 millions DA, au titre d'une première estimation, ainsi qu'une affaire similaire dans laquelle, 14 individus sont impliqués, subissant au trésor public un préjudice de près de 200 millions DA. Par ailleurs, le bilan annuel fait état d’une opération de démantèlement d’un réseau terroriste, dans laquelle 17 personnes ont été arrêtées. Celles-ci, s’apprêtaient à commettre des attentats avec planification d’assassinats, selon le chef sûreté de wilaya d’Oran, notant que le réseau activait dans l’apologie des activités terroristes et le recrutement des jeunes. Les membres de ce réseau ont été arrêtés en possession d’armes à feu et de munition, notamment 07 fusils de chasse de différents types, 03 armes à feu à poing et 05 armes blanches, ainsi que des ordinateurs.