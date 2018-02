LA STIDIA : Ouverture d’une antenne administrative à Ouled Amar

La célébration de la journée du Moudjahid vient d’être judicieusement choisie par le maire de La Stidia qui a tenu à rapprocher l’administration de la population du douar d’Ouled Amar, à 6 lieux du chef-lieu de la commune, de par l’inauguration effective de l’antenne administrative. Restée longtemps claustrée, en dépit d’une première inauguration mais juste de forme puisqu’elle avait refermé ses portes une fois le cortège officiel passé ; la population du douar devait se trimbaler jusqu’à la mairie principale à La Stidia pour l’établissement du moindre document officiel, avec tout ce que cette bureaucratie coutait à l’administré en fatigue, en déplacement et en perte de temps, alors que l’antenne communale ayant couté en budget à l’État et au contribuable, était là, juste devant leur nez, mais malheureusement fermée 5 ans durant ! C’est dire toute la satisfaction de la population autochtone qui n’a pas manqué de joindre l’utile à l’agréable en cette circonstance pour garnir une double festivité, qui fut également l’occasion au maire Sildjilali Hamou de signer sur place les premiers documents établis à la base de réseau d’intranet. De quoi qualifier de cocasse ce destin qui semble s’être arrogé de bien nouveaux édifices publics dans la commune de La Stidia, construits au temps du maire Sildjilali Hamou, pour rester fermés durant sa trêve, un mandat durant, et enfin se voir entrer en service à la lumière de son nouveau retour à la tête de la municipalité. Le cas entre autres, du marché de La Stidia qui vient enfin d’ouvrir ses portes et réorganiser le travail et les conditions des vendeurs.