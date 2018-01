LA STIDIA : Les inexploités locaux du Président bientôt récupérés

Lancées au titre du programme 2006, bon nombre de locaux commerciaux n’ont pas joué leur rôle tant attendu en raison, souvent, de mauvaises attributions, mais aussi d’absence de suivi par les pouvoirs publics. La récupération d’un nombre de locaux à usage professionnel dit du président de la République, attribués aux jeunes chômeurs ainsi qu’aux porteurs de projets, mais demeurant depuis des années, inexploités, abandonnés ou même sous-loués, ne va pas tarder à se faire. C’est ce que vient de nous déclarer le maire de La Stidia, monsieur Si Eldjilali Hamou. A ce titre, le nouveau maire a laissé entendre que le laxisme ambiant auquel se sont habitués les détenteurs de ces locaux commerciaux et artisanaux, n’est plus de mise. En effet, il y a lieu de croire que les mesures sont déjà prises localement et qu’une enquête a été déjà ficelée pour recenser les locaux fermés entre autres locaux déviés de leur fonction fondamentale. « Les locaux à usage professionnel et artisanal, lancés dans le cadre du programme mis en place par son excellence le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, sont là pour endiguer le chômage, et à profiter à ceux qui veulent bosser », déclare le maire qui ajoute : « ces locaux ne doivent désormais aucunement profiter à la sous-location, à l’abandon, ou au vice ». Un état de fait qui ne devait pas avoir lieu, au moment où de nombreux jeunes très dynamiques peinent à trouver un endroit adéquat pour lancer ou développer une activité. De quoi sérieusement saluer la décision du maire qui dit : « les locaux seront à la disposition des bosseurs, des vrais ». A noter enfin que selon la même source : « des mises en demeure seront signifiées aux intéressés par le biais de l’huissier de justice avant leur récupération et leur réattribution aux jeunes qui en ont le plus besoin ».