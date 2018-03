LA STIDIA : La police récupère une Dacia Logan et une moto volées

Deux affaires distinctes, liées respectivement au vol d’un véhicule de marque Dacia Logan, et une moto, viennent d’être élucidés et résolues par la sureté urbaine. La première affaire a été traitée à la suite d’informations parvenant au commissariat de La Stidia, faisant état d’un groupe de malfaiteurs spécialisé dans le vol de véhicules prenant la forêt surplombant la plage de Lillou qui est non loin de la région de Sidi Mansour, comme endroit de recèle pour dissimuler les voitures volées. Écho suite auquel, les éléments de la brigade ont lancé leurs investigations qui se sont soldés par la récupération de la Dacia Logan, qui était dissimulée à l’aide de buissons et de bosquets de la forêt. Le véhicule avait fait l’objet auparavant d’un vol au niveau de la ville de Yellel dans la wilaya de Relizane en date du 02 février. Quant à la moto récupérée, elle a été reconquise à la suite d’une plainte déposée par son propriétaire. Volée depuis le domicile du proprio lors d’une absence, la moto a fait l’objet de minutieuses investigations par les éléments de la brigade du commissariat de La Stidia qui n’ont pas tardé à arriver à élucider l’affaire et récupérer le deux-roues. Sont impliqués dans ce vol par effraction d’une habitation, deux individus âgés respectivement de 25 et 35 ans, résidants dans le village de Fornaka, lesquels ont comparu directement auprès du procureur, ainsi qu’une troisième personne demeurant recherchée. Le voleur a écopé de deux ans de prison ferme alors que son acolyte a écopé d’un an ferme. Quant au fuyard, une sentence de 4 ans de prison ferme a été prononcée à son encontre, outre une amende de 10 millions de centimes pour les trois concernés.