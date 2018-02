LA STIDIA : L’APC adopte la tradition de ‘’touisa’’ pour le toilettage

La réussite du volontariat par le biais duquel les cimetières de la commune, comme au chef-lieu et ses douars environnants à l’image de Dradeb et à Ouled Amara qui se sont vus bien nettoyés, n’a pas manqué de porter l’APC de La Stidia qui semble à bien des égards donner un bon coup de fouet pour redorer le blason de son environnement, a désormais adopter la ‘’touisa’’ comme mode d’emploi pour gérer l’environnement qui s’est vu longtemps terni et jeté aux oubliettes des calendes grecques durant le mandat communal passé. Une tradition louable à laquelle assistent jeunes, moins jeunes, élus, le maire en personne, non sans compter les petits anges de la génération montante, comme l’illustre nettement la photo. Le plus beau dans cette magnifique tradition pour laquelle le maire Sildjilali Hamou met tous les moyens matériels et humains de l'APC afin d'assurer la réussite de cette initiative, en collaboration avec ses proches élus comme l’autre inconditionnel élu amoureux de la nature, Dr Allel Mohamed en l’occurrence, est de voir cette ‘’touisa’’ durer dans le temps bon gré mal gré les caprices de la météo. Fut ainsi au tout début de l’opération, le nettoyage du cimetière de La Stidia, puis celui de Dradeb, suivi également du nettoiement de l’autre cimetière du douar de Ouled Amar, avant de passer à l’astiquage des quartiers à l’image de Bellevue, après lequel le quartier Zeghloul et LSP 60 logements se sont vus pour leur part bien décrassés. A propos de la vaste campagne de nettoiement qui se veut désormais hebdomadaire, l’adjoint communal Dr Allel Mohamed, précise : « Notre objectif est simple mais porteur d’un fruit qui se constate déjà sur le terrain : " Stidia Village Propre, Zéro Déchet, Ecocitoyen et Durable " ! il y a certes du boulot, mais la participation active des citoyennes et citoyens du village nous réconforte et nous encourage à aller de l'avant ! D’autant que la population répond chaque weekend présente à nos jours de volontariat. Nous sommes heureux de voir que les citoyens grands et petits ne ménagent aucun effort et répondent présents lorsqu'il s'agit de nettoyer leurs espaces et village ». Ajoutant un peu plus loin : « Un grand merci à toutes et à tous, jeunes et moins Jeunes, nos tous petits, qui ont mis toutes leurs ardeurs à cette " noble action, sans oublier ces braves mamans qui nous régalent de leurs succulents gâteaux du terroir, couscous et berkoukess après l'effort. C’est un plaisir et réconfort sans précédent ! »