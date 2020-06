LA STATION DE PROTECTION DES VEGETAUX MULTIPLIE SES VISITES D’INSPECTION : Alerte au mildiou sur vigne à Mostaganem

En plus de sensibiliser les viticulteurs, afin d'éviter la propagation de cette maladie et pour faire face contre les dégâts que peut provoquer le parasite, la SRPV incite à traiter les champs par les produits fongicides systémique ou homologué . Le mildiou est une maladie mondialement répandue dans toutes les zones de culture. Le mildiou est considéré comme un champignon nocif, principal ennemi des cultures ,c’est dire l’importance du risque encouru sur les tubercules arrivant à maturité dans les différentes terres agricoles. Selon les spécialistes , les tubercules de l’année dernière touchés par la maladie du mildiou, laissés sur le sol seront rapidement disséminés par les variations climatiques, temps chaud et humide, lesquelles ont une influence négative notamment sur la production de pomme de terre. Pour éviter cette maladie qui préoccupe les producteurs en particulier de la patate, tout d’abord, il faut respecter l’itinéraire agricole, l’assolement, ne pas repiquer des plants de la même famille des solanacées, dans le même sol, telles que la tomate, l’aubergine, le poivron… se débarrasser des restes de pomme de terre de l’année dernière, plants et autres tubercules pour qu’ils ne contaminent pas les nouveaux plants par dissémination. Il faut également opérer dans des opérations de traitement dés l’apparition du mildiou avec des doses de cuivre. Ces actions permettront de lutter contre cette maladie de mildiou. Car, certains agriculteurs ne respectent pas et n’assistent pas aux séances de vulgarisation qu’organisent la station régionale de la protection des végétaux et le service de l’inspection de la protection végétaux de la direction des services agricoles. Une fois la production agricole touchée par la maladie, les voix s’élèvent et demandent des indemnisations à l’Etat. Pour ainsi dire jusqu’à quand la maladie du mildiou soit maitrisée et anéantie des champs agricoles.