LA SOLIDARITE S’ORGANISE A ORAN : L’UGCAA a fait un don de 100 quintaux de farine

Alors que l’Algérie enregistre officiellement 1320 cas de Covid-19 et 152 décès, les initiatives citoyennes se multiplient pour venir en aide aux professionnels de santé.

Les membres de l'UGCAA (l’Union Générale des Commerçants et Artisans Algériens) par le biais de son président Mouad Abed en compagnie d'un bienfaiteur ont décidé de faire don de 100 quintaux de farine pour contribuer à l'effort national de prévention et de lutte contre la propagation du coronavirus , visant à réduire les conséquences, sur les citoyens, de la crise sanitaire induite par l’épidémie de COVID-19. Collectes de matériel médical, fabrication de gel hydroalcoolique, distributions alimentaires pour les hôpitaux : en Algérie, toute une chaîne de solidarité s’est mise en place pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus et pallier les faiblesses du système de santé. Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a émis dimanche une instruction à l’adresse des walis à l’effet d’assurer « les meilleures conditions d’encadrement et de gestion des dons » issus de l’élan de solidarité exprimé par les particuliers et les opérateurs économiques aussi bien à l’intérieur du pays qu’à l’étranger pour lutter contre la propagation du coronavirus. En attendant, les Algériens répondent en faisant don de modestes collectes aux services en ayant le plus besoin. « Nous collectons avec d’autres collègues du matériel de protection pour les hôpitaux: blouses, gants, masques, gels hydroalcooliques, produits de nettoyage ou alimentaires », témoigne par téléphone Mouna Benchiha, dentiste à Oran (nord-ouest), dont le cabinet a arrêté ses activités par prévention. Et lorsque les produits ne sont plus disponibles en pharmacie, les professionnels du privé font don des stocks de leurs cabinets pour soutenir le secteur public, dont les besoins ont soudainement augmenté. Toujours dans le même cadre, l'on nous informe qu'une équipe composée de neuf professeurs de l'Université USTO d'Oran est à pieds d'œuvre pour la fabrication d'une importante quantité de masques de protection pour une distribution aux hôpitaux de l’EHU et CHO ,en plus des étudiants en pharmacie et chimie et des bénévoles qui s’attellent à la fabrication de solutions hydroalcooliques, une initiative désormais imitée par d’autres établissements, selon les médias locaux. Outre le matériel médical, des bénévoles se chargent aussi du ravitaillement alimentaire. À Oran, des organisations caritatives, en coordination avec les autorités, livrent désormais des repas aux hôpitaux.