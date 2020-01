LA SOCIETE CIVILE IMPLIQUEE DANS LA CONCEPTION DU PROJET : Un grand parc d'attractions pour Oran

Le wali d'Oran, Djelaoui Abdelkader a organisé ces derniers jours, une réunion de travail en présence des bureaux d'études, architectes et tous les spécialistes du domaine à contribuer et faire des propositions pour la création d'un espace destiné à abriter un grand parc d'attractions à la dimension de la ville d'El Bahia . Selon les informations recueillies auprès de la cellule de communication de la wilaya d'Oran, les propositions faites seront désormais publiées sur le site officiel de la wilaya de quoi améliorer et enrichir leur étude. Le chef de l'exécutif a lancé un vibrant appel aux notables et aux membres de la société civile pour enrichir de leurs idées, ce projet. Le citoyen participe à la gestion de sa ville de sa wilaya, ce qui redonne un contenu concret à la citoyenneté. La démocratie participative permet d’augmenter l’implication des citoyens dans la gestion de la ville et d’accroître également leur rôle dans les prises de décisions et la concrétisation de projets qui répondent aux aspirations de la population. Les citoyens qui répondront à l’appel, sont conviés à envoyer leurs propositions à la page officielle de la wilaya, sur face book ou à la boite email de la wilaya : oranwilaya@gmail.com. Une commission a été installée par le wali, pour le suivi de cette opération première du genre, qui ouvre aussi le portail web de la wilaya au citoyen. Le chef de l'exécutif envisage donc de faire adhérer tous les professionnels pour mettre sur pied ce projet à l'image de cette ville et de sa vocation tant sur le plan économique que touristique.