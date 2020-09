LA SOCIETE CIVILE DEMANDE UNE EXPERTISE : Des malfaçons dans un CEM à El Ançor

Le problème des constructions anarchiques non conformes aux clauses du cahier des charges a vraiment pris des proportions inquiétantes. D’où la colère exprimée par des représentants des riverains venus à notre bureau afin de dénoncer cette situation. Que font les services concernés face à ces constructions anarchiques qui défigurent le tissu urbain de la ville ? S’interrogent nos interlocuteurs. Interrogé sur ce problème, un membre de la société civile nous a affirmé, sous couvert d’anonymat, que les piliers de cet établissement ne sont pas conformes aux normes du fait qu'ils sont inclinés vers le bas et risquent à tout moment de provoquer des effondrements, un grand danger pour nos enfants. jusqu'à l'heure actuelle, les travaux avancent à pas de tortue et les membres de la société civile ont interpellé les pouvoirs publics dans une correspondance officielle adressée aux autorités compétentes de la wilaya d'Oran dont une copie nous a été adressée, et dans laquelle ils demandent l'ouverture d'une enquête sur ledit projet qui enregistre beaucoup de malfaçons dans la construction des blocs des salles de classes et dans l'ensemble de la bâtisse dudit établissement. De ce fait, les membres de la société civile demandent une expertise pour déterminer toutes ces malfaçons qui inquiètent les résidents sur le devenir de leurs enfants, qui sont surchargés dans l'ancien établissement en préfabriqué, où l'amiante a provoqué des problèmes de maladies asthmatiques à plusieurs enfants qui sont tombés malades à cause de la présence de l'amiante dans les salles de classes de l'ancien CEM qui date des années 1998.. Dans cette commune , et dans d’autres quartiers de la ville, certains propriétaires se sont vraiment « appropriés » l’espace public ! Par ailleurs, des dizaines de procès-verbaux sont établis, tantôt par la police urbaine, tantôt par les services municipaux, mais en vain. Ces procès-verbaux devaient être sanctionnés par des opérations dites « coup de poing», conjointement menées avec les éléments de la police urbaine. Ces derniers seront appelés à multiplier leurs sorties sur terrains afin de remettre de l’ordre dans un secteur clochardisé à outrance. D’où l’appel lancé par le bureau de l’ordre des architectes afin de prendre les mesures nécessaires et d’en finir avec cette complicité à peine voilée. Si ledit phénomène a pris ces proportions déplorables, c’est aussi et surtout à cause d’un silence complice de certains responsables locaux. Ces derniers ont contribué, à dire vrai, à cette clochardisation de la ville et de son tissu urbain, s’accordent à dire des spécialistes en aménagement urbain qui n’ont cessé de décrier ledit constat. Aujourd’hui, il est impératif, voire urgent, que toutes les parties concernées par ce dossier s’impliquent. Seule l’application des textes et des lois en vigueur est en mesure de redorer le blason terni de cette municipalité balnéaire à double vocation touristique et agricole.