LA SITUATION EST PEU RASSURANTE : Après la Turquie, la Finlande ferme ses portes aux Algériens

Ce qui voudrait dire que les demandes de visa touristique pour la Finlande ne sont plus acceptées. « Nous voudrions vous informer que l’Ambassade de Finlande accepte uniquement les demandes de visa professionnelles, culturelles, familiales et amicales », informe l’ambassade de Finlande en Algérie. Et de préciser : « Les demandeurs sont bien invités à présenter une lettre d’invitation personnelle en provenance de Finlande accompagnée d’une demande de visa au Centre VFS Global et ce sans rendez-vous ». Il est à signaler que la Finlande est le 5ème pays à avoir durci les conditions d’octroi de visas aux algériens, après la France, l’Espagne, les Etats-Unis et dernièrement la Turquie. Cette dernière, rappelons-le, avait décidé de restreindre l’accès au pays des Sultans aux Algériens âgés entre 18 et 35 ans et ce, à cause des indicateurs économiques en Algérie qui laissent présager une vague de migration sans précédent vers ce pays frontalier de l’Union européenne. La situation économique de l’Algérie fait craindre le pire, notamment chez les voisins proches, notamment l’Europe et les pays arabes du Golfe. La Turquie a pris ses précautions et a décidé de supprimer le visa électronique de type C1 aux jeunes algériens âgés entre 18 et 35 ans. L’Algérie avait refusé la suppression des visas pour les ressortissants de la Turquie, rejetant une demande réitérée par le président turc Recep Tayyip Erdogan lors de sa visite d’État à la fin du mois de janvier 2018. « La suppression des visas avec la Turquie ne peut être envisagée actuellement en raison de profondes divergences entre les deux pays sur les dossiers sécuritaires et sur les conflits en cours dans la région d’Afrique du Nord », avait déclaré un diplomate algérien. Le sujet avait été évoqué par les deux gouvernements durant la visite du président Erdogan, mais que la partie algérienne a conclu que la suppression des visas ne peut être à l’ordre du jour dans les circonstances dans lesquelles sont plongées les régions d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Le cas turc n’est pas unique, puisque la France, l’Espagne et les Etats-Unis ont durci les conditions d’octroi de visas. En conséquence à la crise migratoire qui a touché en 2015, l'Europe en général et l’espace Schengen en particulier, des pays commencent à durcir leurs conditions d’octroi de visas, notamment aux Algériens.