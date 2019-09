LA SENSIBILISATION SUR LES CRUES ET LES EAUX PLUVIALES A TISSEMSILT : Quels changements espérés ?

L'APC de Tissemsilt, l’office national de l’assainissement et les autres services concernés par l’assainissement ont d’ores et déjà du pain sur la planche, les simples petites averses qui ont caractérisé la dernière quinzaine du mois en cours en disent le contraire. En effet, à chaque fois qu’il pleut, il suffit d’un minimum d’averses pour que la ville sombre dans les flaques d’eau et les bourbiers et si le réseau d’assainissement de la ville couvre la plupart des quartiers, il n’en est malheureusement pas de même pour le réseau des évacuations des eaux pluviales, ce qui provoque à chaque fois de grands désagréments et des ralentissements préjudiciables des programmes d’amélioration urbaine. Ce constat se fait remarquer en particulier dans la ville de Tissemsilt où toute la partie basse de la ville se noie aux moindres averses, et pour se faire, des campagnes de sensibilisation ont été organisées au profit de la population et des élèves scolarisés ,sur les risques des inondations, les dangers des crues et les consignes qu’il faut respecter dans de pareilles circonstances en expliquant que le dysfonctionnement ne se limite pas sur un seul point. Et si ces explications entrent dans le cadre d’une stratégie centrale, elles ne seront peut-être d’aucune utilité devant l’éternel problème de curage des égouts et autres avaloirs, qui tarde toujours à se faire avant la saison des pluies, ensuite il y a la répartition des tâches qui fait que chaque partie jette la responsabilité sur l’autre et se détache de l’obligation. Enfin, l’alerte est donnée aux responsables concernés pour procéder dés maintenant à des opérations de curage à grande échelle et envisager le ramassage des déchets solides occasionnés lors de la dernière opération de relogement du quartier de Hai Hacene, afin de diminuer les crues et le ruissellement quantitatif des eaux pluviales sur la partie basse de la ville de Tissemsilt.