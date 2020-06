LA SALAMANDRE (MOSTAGANEM) : Renforcement du parc hôtelier par une résidence touristique

Cette saison estivale qui n’est pas encore lancée officiellement est exceptionnelle compte tenu, des projets de développement réalisés sur le littoral, ayant métamorphosé le front de mer de la salamandre. Ce panorama captivant laisse apparaitre la grande bleue, la forêt, le couvert végétal et le sable, reflétant un milieu féérique et paradisiaque créant un climat favorable pour les touristes et estivants. La directrice du tourisme, des métiers et de l’artisanat et du travail familial de la wilaya a indiqué que le parc hôtelier de la wilaya de Mostaganem a été renforcé par une résidence touristique dans sa première tranche au niveau de la cité balnéaire la Salamandre composée de 18 chalets, une piscine, un parking d’une capacité de 108 véhicules, laquelle génèrera 20 postes d’emploi directs .En effet, le maître d'ouvrage devrait débuter prochainement la réalisation de la deuxième tranche de la résidence hôtelière laquelle regroupera, 12 chalets de 3 chambres avec deux étages et un appartement de deux étages, composé d’une salle de thé, un restaurant, une piscine et un parking. Ces réalisations permettront d’augmenter la capacité d’accueil des estivants et des touristes de l’intérieur du pays et des étrangers qui trouveront du confort pendant leur séjour à Mostaganem, la perle de la méditerranée.