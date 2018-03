LA SALAMANDRE : Arrestation des voleurs de roues de voitures

La police de Mostaganem vient de mettre hors d’état de nuire un petit réseau de voleurs spécialisé dans le vol des roues et jantes de véhicules. Les mis en cause sont au nombre de quatre jeunes hommes âgés de 20 à 32 ans. La police a mis un terme à leurs agissements suite à une plainte d’un propriétaire d’un véhicule ayant eu la désagréable surprise de découvrir au petit matin sa voiture délestée de ses roues, apposée sur des cales, à la cité des 110 logements. Grâce au relevé des empreintes d’un des malfaiteurs dans ledit véhicule et en employant le système Afis, il a été identifié puis arrêté. Ce dernier a de suite dénoncé ses complices. Les quatre malfaiteurs venaient de démonter les roues d’une autre voiture. Leurs cibles, des véhicules plutôt haut de gamme avec jantes en aluminium équipées de pneus en excellent état. Les auteurs présumés ont été mis en détention provisoire et devraient s’expliquer en audience devant le tribunal correctionnel dans les prochains jours.