LA SAISON BAS SON PLEIN A ORAN : Le thon cédé entre 1000 et 1300 DA le kg

Que ce soit à Oran ou ailleurs, le thon rouge jouit d’une cote élevée durant cette période. Il est proposé dans les étales des pêcheries à des prix oscillant entre 1000 DA et 1200 DA le kilo. La campagne de pêche au thon rouge a débuté mardi dernier. Selon une source proche de la direction de la pêche et des ressources halieutiques d’Oran, au total, 23 Thoniers algériens sont autorisés à pêcher, un quota de thon rouge revue à la hausse, dans les eaux internationales comprises entre la Tunisie, les îles de Malte et la Sicile. L’Algérie devrait pêcher, au titre de la campagne 2020, un quota de 1.650 tonnes, contre 1.437 tonnes de thon rouge, durant le précèdent exercice. Alors qu’en 2010, le quota total des réserves du thon rouge en mer Méditerranée ne dépassait pas 12.000 tonnes. Toujours selon la même source, un thonier d’Annaba, qualifié de l’un des plus importants dont dispose la flottille nationale, participe à cette campagne de pêche au thon.« Pour effectuer cette opération de pêche l’Algérie a consacré 23 navires, au cours de la période du 26 mai au 1er juillet. Ce quota accordé par la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA), est revu à la hausse par rapport à celui de 2019 (environ 1400 tonnes).« Depuis 2013, la flotte maritime spécialisée dans la pêche au thon rouge a enregistré une augmentation, le nombre des thoniers étant passé de 4 durant la même année à 14 navires en 2017, puis 23 en 2020». Le thon est connu pour ses propriétés nutritives à haute valeur. Riche en protéines d’excellentes qualités nutritionnelles, il est source Omega-3 et d’acides gras. Cependant, la moyenne de consommation par habitant en Algérie reste relativement faible en comparaison avec les voisins méditerranéens.