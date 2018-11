LA ROUGEOLE FRAPPE A MOSTAGANEM ET LA DSP HORS-CHAMP ! : Plus de 10 morts en 3 mois !

Des salles condensées de malades atteints de la rougeole, et des familles de malades sous le choc, séquestrées par le manque d’informations, ne savent plus à qui s’adresser et les soignants dépassés par le flux des malades. Mostaganem n’a pas été épargnée par la rougeole ! La propagation du virus a mis au pied du mur les autorités sanitaires qui veulent faire croire aux responsables de la wilaya et aux citoyens que Mostaganem est à l’abri ! En effet, les derniers ‘’BRQ’’ des services contagieux et les décès dénoncés par les parents des malades ont démasqué la politique de la fuite en avant des responsables de la santé et ont contredit les chiffres révélés par l’autorité sanitaire de la wilaya, qui avait annoncé qu’un seul décès et quatre suspects en Aout dernier.

Mais la vérité est plus terrible. Selon les derniers bulletins de renseignement quotidien ‘’BRQ’’ sous les numéros 329, et 330 émanant des UMC de Mostaganem en date du 8/10/2018 et le 9/10/2018, ils font état de plus de 10 morts durant les derniers trois mois ‘’Aout, septembre et Octobre ‘’.

Sis dessous la liste des décès par la rougeole selon les documents en notre possession (actes décès, constat de décès, fiche navette et autres)

Les personnes décédées par la rougeole sont :-B.H, âgée de 68 ans, réside a Hai Houria, admise le 1/8/2018 à l’hôpital et décédée, le 5/8/2018. – A.N, âgée de 34 ans, admise le 8/8/2018 à l’hôpital et décédée, le 9/8/2018.-S R.C, admise le 15/08/2018 à l’hôpital et décédée, le 18/08/2018.- B.Z, âgée de 33 ans admise à l’hôpital le 6/10/2018 et décédée, le 08/10/2018.-S.A, âgée de 37 ans admise le 29/8/2018 à l’hôpital et décédée, le 1/10/2018, N° acte de décès 234. –B.S, âgé de 48 ans admis à l’hôpital le 6/10/2018 et décédé, le 10/10/2018, N° acte de 251.- B. M admise à l’hôpital et décédée 14/11/2018.- A.M, âgée de 9 ans admise à l’hôpital et décédée, le 3/9/2018.-B.I, âgé de 9 mois admis à l’hôpital de Mostaganem, évacué à Oran et décédé, le 21/11/2018.

Selon l'état récapitulatif trimestriel des trois derniers mois du 1/8/2018 au 8-10-2018 en date du 9/10/2018 signalant les cas de rougeole admis aux services sanitaires de Mostaganem, il dénombre, 281 malades atteints de la rougeole, dont 84 hommes, 72 femmes et 125 enfants.

Rappelons que vu le nombre important des enfants malades atteints ou suspects atteints de la rougeole, les services sanitaires de l’hôpital ont transformés les salles du service oncologie d’enfants de la pédiatrie en sales d’isolements. Nous y reviendrons sur ce sujet.