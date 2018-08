LA ROUGEOLE FAIT RAVAGE A MOSTAGANEM ET LE DSP EN VACANCES EN TUNISE

La rougeole fait ravage à Mostaganem et les responsables de la santé ne l’ont pas déclaré ni alertés la population pour prendre des mesures de prévention. Le directeur de la santé en vacances à Tunis et les malades mourants laissés à leur sort. En effet, 4 cas de La rougeole ont été enregistrés aujourd’hui à Mostaganem, il s’agit de 02 enfants et 02 femmes d’une trentaine d’années habitants Douar Yanarou dans la commune de Mansoura. Les urgences de l’hôpital Che Guevara sont débordées, aucune prise en charge. Des malades et des parents de malades sans bavettes pour se protéger du virus, des sales de soins, et un directeur dépassé par les évènements , fraichement installé il connait même pas son personnel . Heureusement, nous avons rencontré la député Tekouk Mansouria, sur place, qui s’est intervenue pour inciter les responsables de l‘hôpital pour faire le nécessaires et prendre en charge les malades !