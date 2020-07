LA RN°109 A SIDI BEL ABBES : Quand faut-il déraciner les arbres pointillés

Des milliers d'usagers de la RN 109, reliant Sidi Bel Abbès à El Bayadh, se disent aberrés et complètement stupéfaits de la présence de plusieurs pins d'Alep, bordant le tronçon routier, Téghalimet -Mérine , juste à l’entrée de la zone forestière dite Khdida . Ici, la prévention ou la sécurité routière n'est pas bien assurée pour éviter les drames itératifs survenant sur la route ou atténuer au moins la mortalité au volant, diront des automobilistes du sud-ouest algérien . D'autres renchérissent:" Ces grands arbres qui longent la route sur un trajet d'environ 300 mètres, et demeurent un danger permanent, sont depuis longtemps pointillés et marqués en rouge pour être déracinés ....mais la solution tarde à voir le jour". "Ces vieux arbres, soulignent implicitement des audits de la sécurité auraient été à l'origine de nombreux accidents mortels. Qu'attendent alors les services de la DTP ou ceux de la conservation des forêts pour les découper, pour moins de crashs sur le parcours?