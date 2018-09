LA RECONFIGURATION DES STRUCTURES DU HAUT COMMANDEMENT MILITAIRE SE POURSUIT : Quatre nouveaux généraux-majors remerciés

Le général Zenakhri a été installé en juillet 2011, en remplacement au général major Ahmed Senhadji. Il sera remplacé par le général major Abdelhamid Gris, chef du Département de l’organisation et de la logistique de l’état-major général de l’armée nationale et populaire (ANP). Ce changement devra intervenir au cours de cette semaine, a-t-on appris auprès de plusieurs sources sûres. Le général-major Abdelhamid Gris dispose d’une très bonne expérience notamment dans la coopération internationale où il dirigé les dossiers des échanges et exercices communs avec les autorités militaires russes et serbes. D’autre part, un nouveau commandement a été désigné à la tête des forces aériennes. Il s’agit du général-major Boumaiza Hamid qui va remplacer le Général-major Abdelkader Lounès. Un changement stratégique a été également opéré à la tête de la 3e Région militaire. Le général-major Ismail Mustapha a été nommé à la tête de la 3e région militaire. Auparavant, il était en charge du poste d’adjoint au commandant de la 2e RM. Autre changement important qu’il faut noter, le général-major Ali Akroum est l’officier qui va remplacer le général major Abdelhamid Gris, chef du Département de l’organisation et de la logistique de l’état-major général de l’armée nationale et populaire (ANP), qui a été promu secrétaire général du ministère de la Défense nationale. Et pour remplacer Ali Akroum, le choix de la Présidence de la République serait tombé sur le général-major Mohamed Tiboudelat qui devra dorénavant gérer la direction du matériel du ministère de la Défense Nationale. Cette vague de changement a atteint enfin la caisse nationale militaire de la sécurité sociale de l’ANP. Le général Bouchentouf Remil a été effectivement limogé et son remplaçant sera prochainement annoncé.