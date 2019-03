LA PROTESTA DURCIT LE TON : Un quatrième jour de sit-in à Achaacha

Rassemblés depuis dimanche dernier face au siège de l’APC d’Achaacha, les citoyens paraissent décidés à ne point quitter le lieu jusqu’à la satisfaction de leurs revendications. Hier, mercredi, ils étaient encore plus de 3000 personnes à observer leur quatrième jour de protestation, selon l’un de nos confrères, présent sur les lieux. Selon les informations recueillies, les résidents de cette commune ne semblent point satisfaits du quota de logements ruraux, attribué à l’APC. Ce dernier est plus qu’insuffisant et ne couvre même pas le 1% de la demande exprimée. Toujours selon notre source, près de 4573 personnes ont formulé des demandes d’octroi d’aide à la construction de logements ruraux, malheureusement, le quota attribué n’a pu excéder en totalité les 92 logements ruraux, dont 70 à titre individuel et 22 autres groupés. Cette aide si insuffisante, selon certains citoyens, semble être la ‘’goutte’’ qui a fait déborder le vase, et parait être à l’origine de cet immense rassemblement qui perdure depuis 04 jours et ne tend point à prendre fin. D’autres problèmes ont été également soulevés par les protestataires, dont la dégradation du cadre de vie en milieu rural, le déficit en matière d’emploi, l’absence d’aménagement des rues dont certaines sont presque impraticables, surtout à travers les zones rurales. Quant aux voies de concertation et de dialogue, les citoyens ne semblent point convaincus par l’intervention du chef de la daira, et sollicitent la présence du wali pour lui faire part de leurs revendications qu’ils jugent si légitimes , pour l’assurance de meilleures conditions de vie en ces lieux où le train du développement local tarde encore à prendre son départ, selon l’avis de certains citoyens.