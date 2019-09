LA PRIORITE AUX OCCUPANTS DES CAVES ET DES CENTRES DE TRANSIT : Vaste opération de relogement le 1er novembre

Dans le cadre des attributions de logements sociaux, les services de la wilaya d'Oran sous la présidence du secrétaire général se sont réunis dernièrement en présence des chefs de daïra, la directrice du logement, ainsi que le directeur de l'urbanisme et les représentants des entreprises de Sonelgaz et de la SEOR. Selon un communiqué de la cellule de communication de la wilaya, la réunion a été consacrée à l'affichage des listes des bénéficiaires avant la fin de l'année en cours afin de distribuer un quota lors de la commémoration du 1er Novembre. A ce titre, l'ex wali d'Oran avait exhorté les directeurs concernés à achever l'étude des dossiers et finaliser les listes des bénéficiaires ainsi que les travaux des VRD. Il y a lieu de signaler que plus de 42.000 familles ayant déposé un dossier pour un logement dans le cadre de la formule à points, sont concernés par l'enquête ménage qui a débuté au niveau des 12 secteurs urbains de la commune d'Oran, a-t-on appris ces derniers jours auprès de la wilaya d'Oran. Nos sources indiquent qu'après l'étude de plus de 90.000 dossiers de demandeurs, entamée depuis plus de deux mois, la commission de wilaya a exclu plus de 50.000 demandes pour diverses raisons. Les 42.107 dossiers restant après l'opération d'assainissement feront l'objet d'une enquête approfondie, menée par les chefs de daïra, en application des directives de la wilaya d'Oran.