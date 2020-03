LA PREVENTION DU CORONAVIRUS : La police sévit contre la Chicha à Oran

Cette intervention a consisté au contrôle de bon nombre de cafétérias et salons de thé, dans le secteur précité, réputés servir la « Chicha » qui serait d’ailleurs, la source de leur gain journalier. Il faut savoir que la consommation de la « Narguilé » est interdite par les autorités algériennes. En effet, il s’agit d’un produit de contrebande considéré notamment par le ministère de la santé comme un produit toxique, constituant un facteur de propagation des maladies transmissibles, tels que l’hépatite, la tuberculose mais aussi le coronavirus. Selon nos sources, l’opération d’éradication de la ‘’chicha’ menée jeudi dans le secteur urbain El Akid Lotfi, entre dans le cadre e la prévention contre le coronavirus. Contrairement aux idées reçues, fumer la «chicha» est très nocif pour la santé. Fumer le narguilé provoque une augmentation du risque de cancer, de bronchites chroniques, ou de problèmes cardiovasculaires. Elle expose à des risques de transmissions microbiennes, comme celles de la tuberculose et le coronavirus, vu que les fumeurs utilisent le même embout. Signalons aux consommateurs de la «chicha» que le monoxyde de carbone inspiré à la fin d’une «chicha» équivaut à celui observé lors de la consommation de deux paquets de cigarettes. 30 à 50 bouffées de «chicha» inhalées sur une durée moyenne d’1 heure sont équivalentes à 2 paquets de cigarettes. Jeudi passé, il a été saisi 30 « Chicha » et 2 kg de « Me3assel », suite à une inspection effectuée dans deux salons de thé, selon les déclarations du délégué du secteur urbain, M. Kadouri Mohamed. Il a confié, je cite : « dès qu’on est entré dans le premier salon de thé, le mot a été donné et les autres ont commencé à baisser les rideaux en se débarrassant de leurs appareils « chicha. ». Notre interlocuteur assurera, « l’opération de jeudi se poursuivra jusqu’à l’éradication du phénomène « Chicha.». Les salons de thé utilisant la chica seront destinataires de procès-verbaux et de décisions de fermetures pour infractions aux dispositifs réglementaires.