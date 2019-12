LA PRESIDENTIELLE SELON LE MINISTRE DE LA COMMUNICATION : Un acquis précieux annonçant le passage à une nouvelle ère

Dans une allocution à l'occasion de l'inauguration d'une nouvelle station de télévision à Batna, M. Rabehi a déclaré que la Présidentielle organisée il y a trois jours est "un précieux acquis ouvrant la voie à une nouvelle ère qui s'appuie à la démocratie réelle pour l'édification de l'Etat de droit pour lequel se sont sacrifiés nos aïeux et auquel aspirent les patriotes intègres". "Cet événement historique", a-t-il poursuivi, "s'est déroulé dans des conditions à la hauteur de la conscience du peuple algérien et de l'engagement de l'Armée populaire nationale (ANP) à la doctrine de loyauté à la patrie, à la préservation de son unité et de sa souveraineté et d'adhésion aux choix judicieux et légitimes du peuple". Le peuple algérien "a exercé son droit électoral, dans toutes les régions du pays, avec conviction et espoir en l'avenir, donnant, ainsi, au monde entier, une nouvelle leçon de nationalisme, ancrée dans les gènes des Algériens, s'illustrant à chaque fois par des positions d'Hommes qui barrent la route aux prédateurs et mettent en échec les manœuvres des haineux et des comploteurs", a-t-il soutenu. Evoquant le secteur de la Communication, le ministre a assuré qu'il "continuera à accompagner les pouvoirs en charge de la gestion des affaires nationales et locales et être le porte voix des préoccupations et ambitions des Algériens où qu'ils soient, dans le cadre du service public que le gouvernement s'attèle à assurer de la meilleure façon qui soit".